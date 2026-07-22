Риелтор Апрелев рассказал о возможных рисках при покупке квартиры-студии

При покупке квартиры-студии важно учитывать возможные риски, связанные с юридической стороной вопроса. Об этом ИА НСН рассказал онователь Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Он отметил, что такие сделки могут нести в себе ряд опасностей, начиная от технических проблем с коммуникациями и заканчивая экономическими рисками.

«Пять лет назад у нас был тренд на покупку студий, сейчас покупка маленьких квартир менее популярна», — пояснил юрист.

Кроме того, он подчеркнул, что если человек приобретает долю в каком-то непонятном объекте, то это может повлечь за собой колоссальные риски. Если же квартира имеет статус жилья и вся планировка узаконена, то риски минимальны. В любом случае необходима консультация с юристом.