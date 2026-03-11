Риелтор Апрелев рассказал, что апартаменты обошли маленькие квартиры по привлекательности

Эксперт отметил, что, несмотря на наличие и популярность небольших квартир на вторичном рынке, апартаменты выигрывают у них в конкуренции. Апрелев объяснил это двумя причинами: социальным составом жильцов в домах с апартаментами и наличием развитой инфраструктуры.

По его словам, апартаменты предлагают комфортное проживание, похожее на пребывание в мини-гостинице. В то же время объекты промышленной зоны без инфраструктуры начинают утрачивать свою актуальность.