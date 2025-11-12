Риелтор Апрелев раскритиковал предложение о передаче нераспроданных квартир малоимущим

Основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в беседе с ИА НСН выразил сомнения в реализации идеи депутата Государственной думы Сергея Миронова о передаче нераспроданных квартир малоимущим.

По мнению эксперта, ключевым вопросом является поиск источника финансирования разницы между социальной ставкой найма и рыночной стоимостью аренды.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сдавать простаивающее жилье нуждающимся. По его словам, такая мера может стать «единственным способом обзавестись жильем» для многих семей.