Риелтор Апрелев раскритиковал идею установить предел для комиссии при аренде

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал предложение депутата Госдумы Ярослава Самылина установить максимальный размер комиссии риелторов при аренде жилья в 50%. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, обычно посредники делят комиссию в размере 60–100% на двоих: один представляет интересы арендодателя, другой — арендатора. Поэтому заработок каждого в итоге не превышает половины от стоимости месячной аренды.

«Я бы порекомендовал депутатам посмотреть на ситуацию более пристальным взглядом, окунуться в риелторский бизнес, а потом уже делать какие-то предложения», — заявил Апрелев.

На рекламу объекта риелторы расходуют примерно треть полученного вознаграждения, подчеркнул специалист. Он также добавил, что комиссия риелтора может быть никак не связана с арендной ставкой.