Риелтор Апрелев: при покупке жилья в новостройке клиент может требовать скидку

Рынок недвижимости в России переживает глубокий спад: сделки достигли пятилетнего минимума, ипотеки практически нет, застройщики рискуют обанкротиться. Об этом в интервью сайту Ura.ru рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Как отметил специалист, сейчас цены на новостройки завышены на 7-15%, вторичная недвижимость подорожала еще сильнее. Однако застройщикам придется идти на скидки, чтобы обеспечить наполнение эскроу-счетов.

«Цены могут упасть — уже сегодня значительная часть сделок идет с дисконтом», — отметил риелтор.

Эксперт посоветовал покупателям требовать скидки у застройщика и осторожно подходить к выбору жилья, чтобы избежать проблем с долгостроями.