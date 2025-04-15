Риелтор Апрелев: при покупке жилья в новостройке клиент может требовать скидку

Рынок недвижимости в России переживает глубокий спад: сделки достигли пятилетнего минимума, ипотеки практически нет, застройщики рискуют обанкротиться. Об этом в интервью сайту Ura.ru рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Как отметил специалист, сейчас цены на новостройки завышены на 7-15%, вторичная недвижимость подорожала еще сильнее. Однако застройщикам придется идти на скидки, чтобы обеспечить наполнение эскроу-счетов.
«Цены могут упасть — уже сегодня значительная часть сделок идет с дисконтом», — отметил риелтор.
Эксперт посоветовал покупателям требовать скидки у застройщика и осторожно подходить к выбору жилья, чтобы избежать проблем с долгостроями.
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