Риелтор Апрелев предложил ввести субсидирование аренды жилья вместо льготной ипотеки

Почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев в интервью радио Sputnik высказал предложение о субсидировании аренды жилья вместо льготной ипотеки. Эксперт подчеркнул, что 70% семей с детьми в России не могут позволить себе ипотечный кредит даже под 6% годовых из-за низких доходов.

Апрелев предложил создать инструментарий субсидирования ставки аренды.

«Например, родился один ребенок, дайте 30% субсидирования найма жилья, второй родился — 50%, третий ребенок родился — 80%. Это в десятки раз дешевле для бюджета», — отметил специалист.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что изменения условий госпрограммы семейной ипотеки могут повлиять на увеличение рождаемости. Сейчас обсуждают возможность поднятия ставки по семейной ипотеке за первенца до 12% с последующим снижением за каждого последующего ребенка.