Риелтор Апрелев предложил пересмотреть условия выдачи ипотеки на новостройки

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предложил пересмотреть условия выдачи ипотеки на новостройки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, Центробанк должен изменить подход к жилищным кредитам и выдавать их только после ввода жилья в эксплуатацию. Как отметил риелтор, значительная часть сделок на первичном рынке недвижимости осуществляется через рассрочку от застройщика. Это связано с рисками для обеих сторон сделки.

Как пояснил специалист, переход к новой модели позволит исключить перекрестное субсидирование и повысить доверие к рынку новостроек.