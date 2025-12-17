Риелтор Апрелев предложил перейти на малоэтажную застройку для решения проблем семейной ипотеки в малых городах

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев обсудил с сайтом телеканала «Звезда» проблемы программы семейной ипотеки и пути их решения. Он считает, что небольшие изменения в законодательстве могут значительно улучшить ситуацию с доступностью жилья для молодежи в России.

Апрелев отметил, что в малых городах практически не ведется строительство жилья, а программа семейной ипотеки привязана к месту жительства заемщика. Это создает сложности для молодых семей, которые хотят приобрести жилье по месту работы, но не зарегистрированы в том же городе.

Эксперт предложил два возможных решения: распространить льготную ипотеку на вторичный рынок жилья и запустить программу субсидирования ставки найма жилья.

«Там полно пустующего жилья, которое можно купить», — отметил эксперт.

Кроме того, Апрелев выступил за переход на преимущественно малоэтажную застройку в малых городах и предоставление земли для строительства молодым семьям с подведенными коммуникациями и удобствами.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года Минфин вводит новые правила для льготных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». Супруги больше не смогут оформить два отдельных льготных кредита.