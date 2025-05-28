Риелтор Апрелев предложил официально перейти к траншевым ипотекам

Необходимо изменить действующую схему ипотечного кредитования в России, предложив первоначальный взнос в размере 10-20% от стоимости жилья, а последующие выплаты отложить до окончания строительства дома, заявил в эфире ИА НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Он обратил внимание на уже применяющийся механизм продления сроков сдачи жилых комплексов, действующий до конца текущего года, и указал на необходимость изменения модели финансирования строительства.

«У нас есть модель, на которую застройщики уже перешли — рассрочки. Это предзаказ покупки. Но у нас эта модель действует неофициально. Я предлагаю перейти официально к траншевым ипотекам», — отметил эксперт.

Апрелев объяснил суть схемы: банк предварительно рассчитывает кредитоспособность покупателя, тот оплачивает небольшой первоначальный взнос размером 10-20% от суммы сделки, после чего дополнительные взносы не требуются вплоть до официального ввода здания в эксплуатацию. Такая мера поддержит спрос на жилье и обеспечит стабильность строительных компаний.