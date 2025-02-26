Риелтор Апрелев посоветовал принимать квартиру с готовым ремонтом вместе с экспертами

Покупка квартиры с готовым ремонтом популярна среди тех, кто планирует сдавать жилье в аренду или хочет избежать затрат на ремонт. Однако такое жилье имеет ряд недостатков. О них сайту kp.ru рассказал основатель, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
По словам специалиста, к минусам жилья с отделкой от застройщика относятся низкое качество материалов и работ, а также стандартные дизайнерские решения. При приемке квартиры важно внимательно осмотреть все помещения и пригласить экспертов, которые помогут выявить недочеты и составить претензию к застройщику.
Обнаруженные дефекты следует зафиксировать в дефектной ведомости, а существенные недостатки могут стать основанием для отказа от подписания акта приема-передачи, добавил Апрелев.
В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте