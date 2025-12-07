Риелтор Апрелев отметил, что стоимость долгосрочной аренды в Москве выросла на 18% за последние годы

Основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев рассказал ИА НСН , что в настоящее время аренда жилья посуточно в Москве обходится в три-четыре раза дешевле, чем номер в отеле.

По его словам, ставка долгосрочной аренды примерно в полтора раза ниже, чем ставка посуточной аренды. Специалист пояснил, что спрос на долгосрочную аренду меняется в течение года. С августа по декабрь растет количество желающих снять жилье на длительный срок. Это связано с началом учебного года и притоком студентов, а также с миграцией специалистов из-за рубежа.

По словам эксперта, рынок аренды жилья всегда был стабильным, но с 2022 года произошли изменения. В 2023, 2024 и 2025 годах цены на аренду выросли на 15–18%. Разница в стоимости аренды одинаковых квартир в одном доме может достигать 30–40%. На цену влияют такие факторы, как наличие ремонта, мебели, дополнительного оборудования, а также расположение окон (на солнечную сторону или нет).