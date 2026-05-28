Риелтор Апрелев отметил, что спрос на малогабаритное жилье в Москве остается невысоким

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев сообщил Общественной Службе Новостей, что микро-квартиры и апартаменты площадью менее 20 квадратных метров все еще присутствуют на рынке, но спрос на них остается низким.

По его словам, такие объекты часто покупают люди, которые стремятся к самостоятельности, но не могут позволить себе стандартную однокомнатную квартиру. Основными покупателями становятся те, кто перебрался в крупный город из пригорода или в столицу из регионального центра.

Апрелев выделил два основных сценария использования малогабаритного жилья: для собственного проживания с целью сохранения сбережений от инфляции и для последующей сдачи в аренду. Однако доходность от сдачи таких объектов невелика — примерно 8–10% годовых, поэтому с точки зрения инвестиций такие объекты не очень привлекательны.

Кроме того, вице-президент Гильдии риелторов отметил, что на московском рынке представлено значительное количество малогабаритных апартаментов, переоборудованных из бывших гостиничных номеров. По его мнению, такие объекты не пользуются широкой популярностью и приобретаются скорее от бедности, а не по причине осознанного выбора.