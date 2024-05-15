Риелтор Апрелев объяснил, что цены на новостройки упали из-за низкого спроса | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:28 Риелтор Апрелев объяснил, что цены на новостройки упали из-за низкого спроса

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Квартиры в новостройках стали дешеветь из-за того, что на них упал спрос. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, снижение цен на квартиры совсем не говорит о том, что они стали более доступны. Дело в том, что банки скорректировали ипотечные программы. И теперь первый взнос составляет 30%, а такая сумма есть далеко не у всех.

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«Таким образом, исчез платежеспособный спрос на „первички“, и застройщики теперь бьются за клиентуру, снижая цены на свой товар», — отметил Апрелев.

Он добавил, что наряду с этим почти перестали заключаться ипотечные сделки на вторичном рынке.

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