Риелтор Апрелев: не везде можно построить многоэтажное жилье

Из-за давления на городскую среду рост дорогостоящего жилья в Москве достиг пика. Однако высотная застройка имеет свои ограничения, предупредил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с ИА НСН .

По его словам, не везде возможно возведение многоэтажных зданий: требуется согласование высотности с учетом окружающих объектов. Также нужно сохранять исторический центр. Кроме того, высотные дома увеличивают нагрузку на инфраструктуру.

«Необходимо проводить полную переработку инженерных сетей, увеличение их мощностей, перекладку инженерных коммуникаций. Это достаточно затратная история», — добавил специалист.

Он обратил внимание на нехватку высококвалифицированных работников. Требования к отделке в элитных домах отличаются по стандартам качества, подчеркнул риелтор.