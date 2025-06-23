Риелтор Апрелев назвал ставку в 16% зоной возможного начала активности рынка

Для активизации платежеспособного спроса на рынке недвижимости ставка ЦБ РФ должна быть не выше 16%. Об этом заявил почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радиостанцией Sputnik.
Недавно Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. По словам эксперта, такие меры мало что изменят на рынке недвижимости, а нынешняя ставка ЦБ РФ интересна только для «обменных сделок».
«Например, когда люди меняют что-то меньшее по цене на что-то большее и берут небольшой ипотечный кредит для доплаты при покупке», — пояснил специалист.
Апрелев назвал ставку в 16% годовых зоной возможного начала активности рынка.
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