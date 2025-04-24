Риелтор Апрелев назвал нестабильной ситуацию на первичном рынке жилья

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал Общественной Службе Новостей о положении дел на рынке недвижимости. Так, вторичный сегмент показывает стабильный прирост числа сделок благодаря собственным средствам покупателей.

По словам эксперта, ситуация на первичном рынке пока не стабилизировалась. Спрос на новостройки и количество регистрируемых сделок долевого участия снижаются в регионах страны.

«Единственное исключение — это Москва, где темпы продаж на первичном рынке в первом квартале 2025 года превысили показатели первых кварталов двух предыдущих лет», — заявил специалист.

Апрелев отметил, что банки потеряли около триллиона рублей из-за перехода к сделкам рассрочки. Он назвал траншевую ипотеку на строящееся жилье легальной и отработанной альтернативой таким рассрочкам. Ее главное отличие от классической схемы — дольщик на этапе строительства выплачивает только первоначальный взнос, а гасить остальное тело кредита начинает после сдачи квартиры в эксплуатацию.