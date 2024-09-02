Риелтор Апрелев: ежемесячные затраты по ипотеке стали в 4-5 раз выше, чем по аренде

На фоне высокой ключевой ставки ежемесячные платежи по ипотеке в России в среднем стали в четыре-пять раз выше, чем по аренде. Об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, с точки зрения затрат по отношению к стоимости жилья аренда — это 4–5% годовых, а ипотека — 20% без учета возврата тела кредита. Россиянам, которые планировали купить недвижимость, пока лучше подождать до заметного снижения ключевой ставки.

В целом число сделок с покупкой квартир в этом году может сократиться вдвое. В связи с этим арендные ставки будут только расти, поэтому откладывать подписание договора аренды не стоит, отметила Апрелев.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте