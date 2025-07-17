Риелтор Апрелев допустил падение цен на жилье при снижении ключевой ставки

Почетный член российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с KP.RU рассказал, что будущее цен на недвижимость тесно связано с динамикой ключевой ставки Центробанка.

Специалист отметил, что из-за перегрева спроса цены на строящееся жилье превысили цены на готовое. Отмена льготной ипотеки привела к выравниванию положения, особенно на фоне высокой рыночной ипотеки с заградительными ставками 28-29% годовых.

По словам риелтора, будущее рынка недвижимости определяется поведением ключевой ставки: при ее снижении доступность ипотечных кредитов увеличится, соответственно, стоимость жилья пойдет вниз. Однако если темпы инфляции ускорятся, население, стремясь обезопасить свои накопления, переключится на покупку недвижимости.

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