«Ридус»: дающие энергию ритуалы помогут справиться с выгоранием от родительских обязанностей | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:11 «Ридус»: дающие энергию ритуалы помогут справиться с выгоранием от родительских обязанностей

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Многие родители чувствуют себя утомленными из-за обязанностей по воспитанию детей. Такой стресс способен нанести вред психическому здоровью. Как справиться с проблемой, рассказал «Ридус».

Так, психолог и писатель Ализа Прессман в своей книге рекомендовала добавить в жизнь ритуалы, дающие энергию. Отличный вариант — небольшая медитация.

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Если же времени не хватает, можно попробовать «уйти в себя» во время повседневных задач. Данный метод поможет справиться с эмоциональным выгоранием.