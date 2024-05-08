«Ридус»: дающие энергию ритуалы помогут справиться с выгоранием от родительских обязанностей | 360°

08 мая 2024, 14:11
«Ридус»: дающие энергию ритуалы помогут справиться с выгоранием от родительских обязанностей
Многие родители чувствуют себя утомленными из-за обязанностей по воспитанию детей. Такой стресс способен нанести вред психическому здоровью. Как справиться с проблемой, рассказал «Ридус».
Так, психолог и писатель Ализа Прессман в своей книге рекомендовала добавить в жизнь ритуалы, дающие энергию. Отличный вариант — небольшая медитация.
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Если же времени не хватает, можно попробовать «уйти в себя» во время повседневных задач. Данный метод поможет справиться с эмоциональным выгоранием.
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