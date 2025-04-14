РИАМО запустило новый проект о военкорах в год юбилея Победы в ВОВ

В честь юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне информационное агентство РИАМО запустило специальный проект под названием «Герои-военкоры». Он посвящен мужественным военным корреспондентам, очевидцам важнейших и трагичных событий минувших лет. В материалах проекта рассказывается о подвигах предков и современных репортеров, проявивших храбрость и профессионализм в освещении боевых действий.

Авторы провели тщательную работу, исследуя архивы, биографии корреспондентов-фронтовиков и их личные свидетельства, отобрали трогательные и важные рассказы, раскрывающие весь драматизм профессии журналиста на фронте.

Проект рассказывает о тяжелых буднях военных журналистов времен Великой Отечественной войны, показывая, насколько опасным и непростым был их труд.

«Задумали проект, чтобы еще раз напомнить о наших великих и бесстрашных предках, а также товарищах и коллегах, которые рискуют жизнью, добывая истину. Информационная война — неотъемлемая часть любого конфликта, поэтому журналисты, которые находятся за ленточкой, в бою — герои вдвойне», — отметил главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

Автор спецпроекта Анастасия Сивякова добавила, что писать о Великой Отечественной — это не только непросто, это еще и большая ответственность. Но журналист при этом продолжает исследовать и искать.

Всего в проекте представлено около двадцати историй, разбитых по ключевым событиям и битвам Великой Отечественной войны.