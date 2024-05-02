РИАМО: при досрочном погашении ипотеки необходимо сообщить о намерении банку | 360°

Общество 02 мая 2024, 18:02 РИАМО: при досрочном погашении ипотеки необходимо сообщить о намерении банку

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При досрочном погашении ипотеки важно проинформировать банк о своем намерении не менее чем за 30 дней до даты платежа. Об этом сообщило РИАМО.

Сама процедура предусматривает несколько способов, например сокращение срока или уменьшение размера вносимой суммы. Первый вариант является наиболее выгодным, так как большая часть средств идет в тело долга.

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В данной ситуации можно воспользоваться и материнским капиталом, средства от которого уменьшают сумму ежемесячного платежа. Соответствующее заявление необходимо направлять в Социальный фонд РФ, добавил «ФедералПресс».