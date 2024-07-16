РИАМО: нужно обязательно отвязать старый номер телефона от всех банковских приложений и «Госуслуг»

Если не отвязать старый номер телефона от «Госуслуг», приложений банков и связанных с личными данными или финансами сервисов, то новый владелец сможет получить к ним доступ. Об этом сообщило РИАМО .

Таким образом человек становится уязвимым перед преступниками. Воспользовавшись его старым номером, они смогут получить доступ к личному кабинету или онлайн-банку. А потом — украсть деньги или набрать кредитов.

В частности, россиянка поделилась реальной историей о том, как мошенники оформили на ее имя кредиты, используя старый номер телефона. Подобных случаев немало, и не всегда банки идут навстречу пострадавшим. В таких ситуациях придется судиться, но не всегда удается доказать, что кредиты оформлял преступник.