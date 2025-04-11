РИАМО: хорошие отношения учителей с учениками могут повысить успеваемость

Аналитики выяснили, что хорошие отношения учителей с учениками могут повысить успеваемость. По данным исследования, опубликованного РИАМО , 62% опрошенных школьников подтвердили, что позитивное общение с педагогом делает предмет более интересным и способствует улучшению оценок.

Самыми настораживающими ошибками учителя школьники назвали речевые и письменные. Многим также не нравится, когда учитель высмеивает учеников. Кроме того, по мнению ребят, интерес к учебе снижают занятость педагога посторонними делами на уроке, а также хамство, грубость и крик, написал сайт kp.ru.

Среди плюсов школьники выделили поддержку, индивидуальный подход и умение общаться.

В Челябинской области учительница была уволена за грубое обращение с четвероклассницей. В этой же школе выговоры получили директор, психолог и социальный педагог.