РИА «Новости»: температурный рекорд фиксируют в Крыму второй день подряд

Сотрудники крымского гидрометцентра второй день подряд фиксируют температурный рекорд на полуострове. Так, в среду, 17 июля, воздух прогрелся до +38,3 градуса, написало РИА «Новости» .

Как уточнило ИА НСН, в тот же день, но в 2001 году температура в Симферополе поднималась до +37,1 градуса. Во вторник, 16 июля, был установлен максимум за более чем столетнюю историю наблюдений +37,5 градуса.

Самая жаркая погода отмечалась в Красногвардейском, Раздольненском и Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах.