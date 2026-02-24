РИА «Новости»: самый дешевый картофель зафиксировали в Мордовии по 32 рубля за килограмм

Согласно данным статистики, самый доступный картофель в январе 2026 года продавался в Мордовии, где килограмм стоил всего 32 рубля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По опубликованным данным, в Москве картофель стоит 54,6 рубля за килограмм, а в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля. Среди других регионов с наиболее доступным по цене картофелем выделяются Брянская область и Башкирия, где стоимость килограмма составляет в среднем 33 и 35 рублей соответственно. В Пензенской области картофель продается по цене 35,3 рубля за килограмм, в Смоленской — 35,4 рубля, отметилит URA.RU.

Жители Нижегородской области платят в среднем 36,3 рубля за килограмм картофеля. В Чувашии и Курской области цена составляет 36,4 рубля. В Омской области килограмм картофеля обойдется в 36,8 рубля, в Марий Эл — в 37,2 рубля. Замыкает десятку регионов с самым доступным картофелем Костромская область, где килограмм стоит 37,4 рубля.