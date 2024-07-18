РИА «Новости»: российский блогер Эдвард Бил задолжал по взысканиям более 2 млн рублей

Российский блогер Эдвард Бил, ставший виновником громкого ДТП три года назад, задолжал по взысканиям имущественного характера. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Резонансная авария с участием блогера произошла в центре Москвы в апреле 2021 года. Молодой человек за рулем спорткара выехал на встречную полосу движения и врезался в четыре автомобиля. В результате ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы. Тогда суд принял решение отправить Била в колонию на год и два месяца, написала газета «Взгляд».

Сейчас журналисты выяснили, что у Била имеется задолженность по взысканиям в размере более 2,38 миллиона рублей.