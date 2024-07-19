РИА «Новости»: Россия поставила в другие страны рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы

В Международном совете по зерну сообщили, что по итогам сельскохозяйственного сезона Россия поставила в другие страны рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы. Об этом написало РИА «Новости».

Как уточнило ИА НСН, Россия заняла 26% мирового экспорта — это практически на 15% больше показателя прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства также отметили, что на данный момент Россия занимает третье место в мире по поставкам растительного масла.

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