РИА «Новости»: майские заморозки значительно снизят урожай яблок к осени

Из-за заморозков, которые случились в мае, в России значительно снизится урожай яблок. Плохие погодные условия повредили 50–70% яблонь в центральной части страны. Об этом РИА «Новости» сообщил президент Ассоциации продукции плодов, ягод и саженцев Игорь Муханин.

Наиболее сложной ситуация выглядит в Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областях. Что касается Тульской области и Краснодарского края, там урожай может и уцелеть, написал Infox.ru.

По словам Мухина, в Польше ситуация выглядит еще более плачевно. Там урожай яблок вероятно пропадет полностью из-за заморозков, которые разрушили цветение садов.