РИА «Новости»: Ярославская область попала в список регионов с низким качеством дорог

Российская столица возглавила рейтинг регионов с хорошими дорогами. В Москве доля путей, соответствующих нормативным требованиям, приближается к 100%, говорится в исследовании РИА «Новости» .

В группу лидеров по качеству также попали Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, добавила «Свободная пресса».

А вот самыми проблемными оказались Ярославская, Архангельская и Волгоградская области. Кроме того, дорожная инфраструктура страдает в Карачаево-Черкесии, Кировской, Свердловской и Амурской областях.