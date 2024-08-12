РИА «Новости»: Ярославская область попала в список регионов с низким качеством дорог

Российская столица возглавила рейтинг регионов с хорошими дорогами. В Москве доля путей, соответствующих нормативным требованиям, приближается к 100%, говорится в исследовании РИА «Новости».

В группу лидеров по качеству также попали Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, добавила «Свободная пресса».

А вот самыми проблемными оказались Ярославская, Архангельская и Волгоградская области. Кроме того, дорожная инфраструктура страдает в Карачаево-Черкесии, Кировской, Свердловской и Амурской областях.

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