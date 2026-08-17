РИА Недвижимость: фокус мошенников сместился на сделки купли-продажи жилья

В России мошенники в сфере недвижимости переключились с дарения на сделки купли-продажи жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По данным ФНП, в 2020–2025 годах в 46% случаев в суде оспаривались сделки дарения жилья, а 32% приходилось на договоры купли-продажи. С начала 2025 года, когда стала обязательной нотариальная форма для договоров дарения, количество оспариваний дарственных сократилось на 37% по сравнению с 2024 годом.

«Соответственно, сегодня фокус мошенников во многом переориентирован на договоры купли-продажи недвижимости, где им достается заметно больше пространства для маневра», — добавил представитель ФНП.

За период с 2020 по 2025 год было зафиксировано свыше 11,2 тысячи приговоров за мошенничество с недвижимостью. В 49% из них сделки проводились без участия посредников.