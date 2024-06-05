РГСУ: население России может вырасти до 350 млн человек через два-три поколения

Ученые Российского государственного социального университета (РГСУ) в ходе исследования пришли к выводу, что население России может вырасти до 350 миллионов человек через два-три поколения. Об этом написал RT .

В исследовании говорится, что эта цель достижима при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%. Специалисты разработали модель поддержки семьи, которая предполагает изменение подхода к расчетам материнского капитала. Они считают, что при рождении третьего и последующих детей необходимо увеличивать и размер выплат.

По словам первого проректора РГСУ Джомарта Алиева, важнейшей мерой является гарантированное обеспечение всех многодетных семей жильем на условиях социального найма.