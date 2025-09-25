Резкое потепление придет в Нижний Новгород 5 октября

Нижний Новгород готовится пережить резкие перепады температур в октябре. Уже в начале месяца ожидается непродолжительное потепление до +18 градусов, однако предшествующее похолодание и последующая нестабильность погоды создают непростую атмосферу для жителей региона, написал сайт newsnn.ru .

Последние дни сентября принесли значительное снижение температуры. Если в начале недели воздух прогревался до +25 градусов, то уже к четвергам температура упала до +10 градусов, а ночные показатели достигли +5. Последующее похолодание сделает ночную температуру ещё ниже — до +1 градуса.

Однако уже в конце следующей недели, в воскресенье, 5 октября, ожидается временное потепление до +18 градусов. Старое бабье лето ненадолго вернется, даря жителям возможность насладиться теплом и солнцем. Впрочем, после кратковременного пика жары уже 6 октября температура снизится до +16 градусов, а 7 октября упадет до +11 градусов.