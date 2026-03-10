Резкое потепление пообещали жителям Тюмени в ближайшие дни

В Тюмени ожидается значительное повышение температуры. После морозов до −17 градусов уже к концу недели температура поднимется до +3…+4 градусов, и снег начнет стремительно таять. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

Синоптики предупреждают о возможных лужах на дорогах и гололеде из-за ночных заморозков.

По прогнозам синоптиков 10 марта днем температура держится около −14 градусов, а ночью опускается до −17. В четверг, 12 марта, днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью температура будет около −1. В пятницу столбики термометров могут подняться до +4 градусов.