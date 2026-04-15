Резкое похолодание придет в Свердловскую область в конце текущей недели

В конце текущей недели в Свердловской области ожидается резкое похолодание с заморозками до -7 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 17 апреля в регионе будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

В среду, 15 апреля, температура воздуха составит от -3 до +2 градусов при северо-восточном ветре с порывами до 13 метров в секунду. На следующий день, 16 апреля, станет еще холоднее — термометры покажут от -1 до -6 градусов, а северный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду.

В пятницу, 17 апреля, ночью ожидается около минус двух градусов, а днем температура может опуститься до минус семи. На севере области возможны прояснения и небольшой дождь.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям региона рекомендуется одеваться по погоде, отдавая предпочтение многослойной одежде из натуральных материалов, которая лучше сохраняет тепло. Перед выходом на улицу стоит плотно поесть, отдавая предпочтение калорийной пище и горячим напиткам. Важно помнить, что влага ускоряет охлаждение тела, поэтому не следует мочить кожу или облизывать губы. Чтобы согреться, необходимо двигаться и избегать длительного сидения на холодных поверхностях. Кроме того, следует искать укрытие от ветра, так как он значительно усиливает ощущение холода и повышает риск обморожения.