Резкое похолодание придет в Ростовскую область

В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются существенные перемены погоды, обусловленные резким понижением температуры и образованием туманов. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на специалистов Северо-Кавказского гидрометеорологического центра.

Прогноз на ближайшую неделю характеризуется контрастными погодными условиями. Днем в Ростове-на-Дону ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха до +26...+28 градусов, а ночью воздух остынет до +11...+13 градусов. Скорость ветра в ближайшие сутки достигнет 11 метров в секунду.

Подобные колебания погодных условий характерны для осеннего периода, когда атмосферные фронты приводят к смене циклических климатических фаз. Резкое понижение температуры в ночное время характерно для конца сентября, когда солнце теряет интенсивность, и дни становятся короче.

Данные метеорологи связывают с активизацией циклонов и перемещением атмосферных фронтов, формирующих туманную погоду.