Резкое похолодание придет в Приморье уже в воскресенье

Сегодня, 19 декабря, жители Приморья наслаждаются относительно теплой погодой: столбик термометра поднялся до +4градусов, периодически выпадают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Однако уже завтра ситуация изменится, сообщило ИА «ВостокМедиа» .

Уже в субботу на регион начнет влиять циклон, принесенный из Китая. После ухода циклона на восток начнется резкое снижение температур: днем воскресенья воздух остынет до -5…-13 градусов, а ночью мороз усилится до -16…-21 градусов.

Во Владивостоке тоже ожидается значительное похолодание: днем до -6…-9 градусов, без осадков и при сильном северном ветре.