Резкое похолодание придет в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Если 12 декабря температура воздуха поднимется до +2 градусов, то к 17 декабря столбики термометров опустятся до _17 градусов. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

В пятницу, 12 декабря, в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями, возможен дождь и снег. Температура воздуха утром составит +2 градуса, влажность воздуха будет колебаться от 96% до 98%, ветер подует с юга и юго-запада со скоростью от 2 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734-741 миллиметр ртутного столба.

Таким образом, жителям Нижнего Новгорода стоит подготовиться к резкому снижению температуры и изменениям погодных условий в ближайшие дни.