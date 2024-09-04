Резкое похолодание придет в Красноярск после 20 сентября

Резкое похолодание с первыми заморозками ожидает жителей Красноярска после 20 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводченков в эфире канала «Прима».

По прогнозам синоптика, с первых дней третьей декады месяца начнутся арктические вторжения, которые принесут дожди. Столбики термометров утром могут опускаться до -3 градусов. Дневная температура воздуха будет варьироваться от +8 до +13 градусов, сообщил сайт prmira.ru.

При этом всю вторую декаду сентября в городе ожидается теплая и солнечная погода, днем воздух может прогреваться до +20 градусов, отметил Заводченков.

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