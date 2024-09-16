Резкое похолодание придет в Иркутскую область на этой неделе

Резкое похолодание с дождями ожидает жителей Иркутской области на предстоящей неделе, с 16 сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам синоптиков, в понедельник прогнозируется облачная погода, температура воздуха будет в пределах +10…+11 градусов. Во вторник и в среду днем столбики термометров опустятся до +5 градусов, также ожидается дождь.

Отмечается, что с четверга жители региона могут рассчитывать на небольшое потепление до +11 градусов.