Резкое похолодание придет в Иркутскую область на этой неделе

Резкое похолодание с дождями ожидает жителей Иркутской области на предстоящей неделе, с 16 сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По прогнозам синоптиков, в понедельник прогнозируется облачная погода, температура воздуха будет в пределах +10…+11 градусов. Во вторник и в среду днем столбики термометров опустятся до +5 градусов, также ожидается дождь.
Отмечается, что с четверга жители региона могут рассчитывать на небольшое потепление до +11 градусов.
Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей
Напавший на школьников в Челябинске подросток планировал убивать на видео
Жителей двух районов Курской области эвакуируют
Тротуары на улицах Флерова и Энтузиастов в Дубне отремонтируют осенью
РЭО опубликовал деловую программу РЭФ-2024
Лекцию об Александре Невском провели в школе «Лига первых» в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте