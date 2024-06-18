Резкое похолодание придет в ХМАО 19 июня

Резкое понижение температуры ожидает жителей Ханты-мансийского автономного округа в среду и четверг, 19 и 20 июня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные синоптиков Гидрометцентра региона.

По прогнозам специалистов, в четверг в восточной половине округа местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров в некоторых районах ночью опустятся до +1 градуса.

В пятницу, 20 июня, прогнозируется такая же температура воздуха с порывами ветра до 14 метров в секунду и небольшими осадками.

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