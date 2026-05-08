Резкое похолодание и дожди придут в Нижний Новгород 11 мая

В Нижнем Новгороде после периода аномальной жары ожидается резкое похолодание и затяжные дожди. Согласно прогнозу «Яндекс Погоды», уже с 11 мая в городе начнется неделя осадков, а температура воздуха значительно снизится. Об этом написал сайт newsnn.ru .

В ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до +8 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +14 градусов. В ночные часы будет ощущаться как +2 градусов. Аналогичная погода сохранится и 10 мая: пасмурно, без осадков, температура в пределах +6…+14 градусов.

С понедельника, 11 мая, в Нижнем Новгороде начнутся дожди, которые, по прогнозам, продлятся не менее недели. В этот период дневная температура будет колебаться от +12 до +18 градусов, в отдельные дни возможно потепление до +22 градусов, ночью — до +15 градусов.