Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Пермском крае

Антициклон, который постепенно смещается на Южный Урал, окажет существенное влияние на погоду в Пермском крае. К концу недели в регион придут морозы до -20 градусов. Об этом пишет сайт properm.ru со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

По информации синоптиков, в среду, 5 декабря, температура на территории края составит от -3 до -6 градусов. В Перми ожидается -3 градуса. Осадки не появятся до воскресенья, но возможна устойчивая облачность.

В ночь на 8 декабря небо станет ясным, столбики термометров резко упадут. В Перми температура в последний день недели составит -17 градусов, в отдельных районах региона возможно -20 градусов.