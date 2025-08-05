Режиссер Войтинский сообщил, что запас сюжетов для ремейков советской классики постепенно исчерпывается

Режиссер Александр Войтинский указал в интервью ИА НСН на тенденцию кинематографистов обращаться к переосмыслению классики советского периода, однако запас сюжетов для ремейков постепенно исчерпывается.

Ранее СМИ писали, что кинокомпания братьев Андреасян купила права на экранизацию книги «Вовка в Тридевятом царстве».

Собеседник подчеркнул, что сам бы не выбрал «Вовку» для пересъемки, отмечая ограниченность списка таких проектов.

«„Вовку“ лично я бы не выбрал, но создается впечатление, что список не такой уж и бесконечный, он стремится к завершению. Как снимать эту сказку — решать режиссеру, который возьмется за нее. Вкусы у всех разные. Но Гевонд и Сарик талантливы, храбры и креативны. От всей души желаю им удачи!» — добавил он.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская высказала мнение, что российскому кино недостает новых оригинальных сценариев, а не переосмысления уже существующего материала.