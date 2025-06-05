Режиссер Сокуров рассказал об отличии уровня культуры зрителей на коммерческом и авторском кино

Атмосфера в зале во время просмотра коммерческих картин сильно отличается от той, что царит на показах авторского кино. Это отметил режиссер Александр Сокуров в интервью ИА НСН .

По его словам, массовые фильмы привлекают аудиторию, которая ведет себя раскованно, позволяя себе разговаривать, пользоваться телефоном и даже приносить еду в зал.

«Кино действует как фильтр, разделяя людей. На блокбастерах можно увидеть все что угодно: и крики, и обсуждения, и перекусы. Никто не стесняется, иногда даже дети присутствуют. В России или в американской глубинке — везде зрители ведут себя одинаково свободно, как на спортивных соревнованиях. Однако при посещении серьезного кинотеатра в Москве, Петербурге или других крупных городах такого не встретишь. Уровень культуры просмотра некоммерческого кино во всем мире схож. Люди приходят уважительные, степенные», — подчеркнул Сокуров.

Ранее сообщалось, что средняя цена билета в российских кинотеатрах в 2025 году достигла 449,6 рубля, что на 23,9% выше, чем годом ранее.