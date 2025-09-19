Режиссер Поликарпов увидел духовность и мораль в советских мультфильмах

Классика советской мультипликации, например «Ежик в тумане», до сих пор трогает сердца. Однако современные мультфильмы не всегда могут похвастаться таким же высоким уровнем. Эксперты в беседе с RT отмечают, что в нынешнее время наблюдается снижение качества анимационного контента.

Режиссер-мультипликатор Кирилл Поликарпов считает, что советские мультфильмы были наполнены духовностью и моралью. Они помогали детям понимать, что такое хорошо и плохо. Сейчас же мультфильмы часто бывают посредственными и не вызывают желания досмотреть их до конца.

Психолог Ольга Саломатова подчеркивает важность художественного уровня мультфильмов для дошкольников. Мозг ребенка активно развивается, и важно избежать перегрузки. Также она отмечает, что родители должны отбирать качественный контент и ограничивать экранное время.

Кандидат культурологии Татьяна Лефман указывает на то, что особенности анимации обусловлены правилами индустрии развлечений и коммерческими целями. Она отмечает, что среди современных российских проектов удачным примером может служить «Смешарики».