Режиссер Окрепилова призналась, что ее удивляют разговоры об искусстве вне политики

Немецкий режиссер, драматург, продюсер театра и кино Ольга Окрепилова призналась, что ее удивляют разговоры о возможности существования искусства вне политики. Об этом она рассказала в беседе с «Абзацем».

По ее словам, действительно иметь в этом плане какой-то суверенитет могут цирки, мюзик-холлы, шоу-программы. Однако это не касается всех остальных, кто получает какие-то субсидии от государства и напрямую зависит от финансирования, подчеркнула режиссер.

Отмечается, что Окрепилова более 30 лет прожила в Германии, а в 2022 году вернулась в Россию.