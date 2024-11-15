Режиссер Кустурица отметил, что жители Москвы не стесняются делиться своими эмоциями и волнениями

Международный форум под названием «Культура. Медиа. Цифра» прошел в Москве с 13 по 14 ноября. Почетным председателем мероприятия стал сербский режиссер Эмир Кустурица пишет сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу форума.
Кинодеятель отметил, что столица России — не просто город, а целых 13 миллионов человек, что сравнимо с Сербией в двукратном размере. По мнению Кустурицы, в Москве благоприятная атмосфера, а жители столицы не стесняются выражать свои эмоции и делиться впечатлениями.
Напомним, форум «Культура. Медиа. Цифра» посетили более пяти тысяч участников. Они смогли послушать выступления 128 экспертов из разных уголков мира.
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