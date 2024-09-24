Режиссер Крыжовников снимет сериал по сюжету фильма «Москва слезам не верит»

В России начались съемки сериала, основанного на знаменитом советском фильме «Москва слезам не верит». Проект реализуют создатели нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщил НСН со ссылкой на «Институт развития интернета».

Режиссерами проекта назначены Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступит в роли шоураннера и одного из сценаристов. Имена актеров пока держатся в секрете.

Сюжет разворачивается в начале 2000-х и рассказывает о женщине с ребенком, сбежавшей от мужа-абьюзера в Москву, где она находит новых подруг.