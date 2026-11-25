Инициатива ввести квоты и сборы за прокат иностранного кино навредит российским кинотеатрам и зрителям. Таким мнением в эфире радио «Комсомольская правда» поделился режиссер Вячеслав Кириллов.

В Госдуме предложили установить плату за прокатное удостоверение для зарубежных картин в 5,3 миллиона рублей, квотировать показы и обязать прокатчиков перечислять 10% сборов на отечественные ленты.

По оценке Кириллова, новые меры сильнее всего ударят по независимому европейскому, азиатскому и американскому кино. Кинозалы уже пустуют, и финансовые барьеры усугубят положение площадок.

«Нужно не ограничивать иностранное кино, среди которого есть прекрасные фильмы, а делать наше кино лучше», — подчеркнул режиссер.

Он добавил, что развивать российский кинематограф следует за счет сильной драматургии, а не только денежных вливаний в графику.