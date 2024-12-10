Режиссер Юрий Быков назвал фильм «Майор» более ценным, чем «Дурак»
Режиссер Юрий Быков, чей фильм «Дурак» признали лучшей российской картиной последнего десятилетия, не согласился с этим. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
По словам самого режиссера, он считает более значимым другой свой фильм, «Майор». Быков считает, что «Дурак» вышел все же более зрительским и актуальным из-за поворотов сюжета.
«Очень здорово, что у меня могут быть немного другие ощущения от собственного творчества, нежели есть у зрителя», — подчеркнул режиссер.
Он добавил, что для него самой выдающейся картиной последних 10 лет стала драма «Пророк» Жака Одиара о подростке, который учится выживать в криминальном мире.